Представники ВМС Індонезії провели вогневі випробування нового українського броньовика (фото)

Він був спеціально розроблений в інтересах підрозділів морської піхоти Військово-Морських Сил Індонезії, передає Військовий інформатор.

Наголошується, що нова версія бронетранспортера БТР-4М вже успішно продемонструвала потенційному замовнику хороші мореплавні характеристики під час випробувань на Салтівському водосховищі. Наступним етапом стало проведення вогневих випробуваний і підтвердження заявлених характеристик бойового модуля "Парус", встановленого на БТР-4М.

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БМ-7 "Парус" – універсальний баштовий бойовий модуль українського виробництва, призначений для установки на бойові машини піхоти і бронетранспортери.

Основним озброєнням бойового модуля БМ-7 "Парус" є 30-мм автоматична гармата ЗТМ-1 з боєкомплектом 300-350 снарядів. З гарматою спарений 7,62-мм кулемет (ПКТ або його аналог КТ-7,62 українського виробництва) з боєкомплектом 500-2000 патронів, також встановлено 30-мм автоматичний гранатомет АГ-17 або його аналог КБА-117 українського виробництва) з боєкомплектом 29 пострілів, 130-мм ПТРК "Бар'єр" з двома ракетами і шість 81-мм пускових установок димових аерозольних гранат "Хмара".

Також "Парус" оснащений оптико-телевізійним прицільним комплексом і панорамним приладом спостереження командира, а також системою керування вогнем "Трек-М".

При цьому маса бойового модуля (з повним боєкомплектом) становить 1720 кг.

Представники ВМС Індонезії високо оцінили можливості нової бойової машини БТР-4М.