Україна має відійти від сировинного типу економіки та створити умови для інвестицій - Гройсман

Україна повинна відійти від сировинного типу економіки і сформувати необхідні умови для залучення інвестицій, заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман час Енергетичної конференції в Києві.

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"Україна має відійти від сировинного типу економіки, - сказав глава уряду. - Ми не женемося за обсягами інвестицій, але ми зацікавлені в тому, щоб інвестиції були успішними".

За словами Гройсмана, необхідно, щоб кожен долар і євро, вкладені в економіку України, були ефективними і дозволяли створювати якісний продукт. При цьому Гройсман нагадав, що вже найближчим часом при голові уряду буде створено Офіс просування інвестицій, завданням якого стане допомога в залученні і захист інвестицій в Україні.

Як повідомив УНІАН, за розрахунками Мінекономрозвитку Україна може залучити до 5 мільярдів доларів прямих інвестицій поточного року, що вдвічі більше показників 2014 та 2015 років.