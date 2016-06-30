"Прогресивні і сучасні": "Укроборонпром" готовий відновити виробництво "Кольчуг"

Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на генерального директора держконцерну Романа Романова.

«Укроборонпром» готовий до виконання цього завдання за відповідного фінансування. Ми готові сьогодні починати цю роботу ... і це буде не «Кольчуга», а «Кольчуга-2» на іншій елементній базі, вона прогресивніша і сучасніша», - цитує Романова прес-служба.

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За його словами, «Укроборонпром» визначив підприємства, на яких вироблятимуть дану техніку, а також технології виробництва «Кольчуги-2» і елементну базу для неї.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укроборонпром» представив на виставці у Франції інноваційні розробки українського військово-промислового комплексу, зокрема, вітчизняні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і безпілотники.

Довідка УНІАН. РЛС «Кольчуга» - радянська автоматична станція пасивної радіотехнічної розвідки. В Україні виготовлялися на донецькому заводі «Топаз». У результаті бойових дій та окупації Донбасу проросійськими бойовиками потужності заводу і техдокументацію було вивезено в Росію.

Державний концерн «Укроборонпром» створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування й управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.