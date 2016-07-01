Україна та Індія мають намір створити спільне підприємство з виробництва літаків - "Укроборонпром"
Державний концерн «Укроборонпром», що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, й індійські компанії розробляють модель взаємовідносин, яка покладе початок співпраці між країнами в оборонній сфері на десятки років.
Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на заступника генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності концерну Дениса Гурака.
За його словами, індійці зацікавлені в техніці "Антонова" і вже мають позитивний досвід її експлуатації. Крім того, вони визначили моделі найзатребуваніших літаків. Зокрема, йдеться про пасажирські і транспортні літаки на базі Ан-148/158/178. Також індійці проявляють інтерес до моделей Ан-188 і Ан-124.
"Ми сконцентровані на цих проектах і переходимо до основного етапу, щоб прийняти правильні рішення. І одним з таких рішень є залучення індійської компанії, з якою ми зараз визначаємо систему взаємовідносин", - цитує Гурака прес-служба.
За його словами, співпраця між компаніями розглядається у форматі трансферу технологій.
"Спочатку планується створення спільного підприємства, яке реалізовуватиме спільний проект шляхом фінансування, пошуку ринку збуту, маркетингових досліджень тощо. Але кінцевим завданням є виробництво літаків", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, раніше «Укроборонпром» представив на виставці у Франції інноваційні розробки українського військово-промислового комплексу, зокрема, вітчизняні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і безпілотники.