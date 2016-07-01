Україна та Індія мають намір створити спільне підприємство з виробництва літаків - "Укроборонпром"

Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на заступника генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності концерну Дениса Гурака.

За його словами, індійці зацікавлені в техніці "Антонова" і вже мають позитивний досвід її експлуатації. Крім того, вони визначили моделі найзатребуваніших літаків. Зокрема, йдеться про пасажирські і транспортні літаки на базі Ан-148/158/178. Також індійці проявляють інтерес до моделей Ан-188 і Ан-124.

"Ми сконцентровані на цих проектах і переходимо до основного етапу, щоб прийняти правильні рішення. І одним з таких рішень є залучення індійської компанії, з якою ми зараз визначаємо систему взаємовідносин", - цитує Гурака прес-служба.

За його словами, співпраця між компаніями розглядається у форматі трансферу технологій.

"Спочатку планується створення спільного підприємства, яке реалізовуватиме спільний проект шляхом фінансування, пошуку ринку збуту, маркетингових досліджень тощо. Але кінцевим завданням є виробництво літаків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укроборонпром» представив на виставці у Франції інноваційні розробки українського військово-промислового комплексу, зокрема, вітчизняні протитанкові ракетні комплекси (ПТРК) і безпілотники.