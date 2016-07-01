Україна і Болгарія мають намір розвивати співробітництво з космічного проекту "Іоносат-Мікро"

Як повідомили в прес-службі Адміністрації президента України, угоду про співпрацю було підписано в рамках офіційного візиту президента України Петра Порошенка до Болгарії.

Документ підписали міністр закордонних справ України Павло Клімкін і головний науковий секретар Болгарської академії наук Євдокія Пашева.

«Укладення угоди розширить існуючу нормативно-правову базу двостороннього науково-технічного співробітництва в космічній сфері, - відзначили у прес-службі глави держави. - Імплементація угоди дозволить поєднати існуючий в Україні досвід та досягнення в космічній галузі з існуючими в Болгарії можливостями як держави - члена ЄС».

Як повідомляв УНІАН, 30 червня президент Порошенко перебуває з офіційним візитом у Болгарії.

Експеримент «Іоносат-Мікро» здійснюється на борту космічного апарату «Мікросат-М» у рамках реалізації Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 рр.