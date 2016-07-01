Індекс ділової активності в промисловості Китаю опустився до 4-місячного мінімуму

Індекс ділової активності (PMI) в промисловому секторі економіки Китаю в червні сповільнився до мінімального значення за останні чотири місяці, що збіглося з очікуваннями експертів, свідчать дані державного статистичного бюро Китаю.

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Згідно з опублікованими даними, в червні PMI зупинився на психологічній позначці 50 пунктів, що відокремлює зростання від спаду. Цього результату очікували експерти, повідомляє РИА Новости.

У травні PMI у промисловому секторі економіки Китаю третій місяць поспіль демонстрував зростання, становивши 50,1 пункту. Офіційний показник протягом семи місяців перебував у негативній зоні до несподіваного зростання в березні.