Кабмін пропонує Раді скасувати податок на імпорт зброї та військової техніки

Кабінет міністрів України на засіданні в п'ятницю схвалив та направив до Верховної Ради законопроект, який скасовує оподаткування імпортованого озброєння та військової техніки.

“Законопроект знімає оподаткування з нових типів озброєння і техніки. Сьогодні ми значно обмежуємо свої ресурси, сплачуючи податки за ту техніку, яку ми закуповуємо за кордоном", - сказав міністр оборони Степан Полторак, представляючи документ.

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При цьому міністр підкреслив, що перелік озброєння, що звільняється від оподаткування, чітко визначений для усунення можливості імпорту інших товарів під видом озброєння і військової техніки.

Як повідомляв УНІАН, Україна 2015 року закупила за кордоном військової техніки і озброєнь на 10 мільйонів доларів.

Державний бюджет на 2016 рік передбачає 3,6 мільярда гривень для закупівлі озброєнь і військової техніки.

2014 року Україна домовилася з Литвою про постачання елементів конкретного озброєння для Збройних сил України.