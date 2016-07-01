Кабмін прогнозує зростання промвиробництва цього року на 1%, наступного – на 3%

Кабінет міністрів України прогнозує зростання промислового виробництва у країні за підсумками 2016 року на рівні 1%, а у 2017 році - на рівні 3%.

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Про це сказала в ході засідання уряду перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Юлія Ковалів, представляючи Основні макроекономічні показники розвитку України, підготовлені Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінагропродом та низкою інших відомств.

«У середньому по року ми будемо очікувати на 1% зростання промисловості. У 2017 році ми очікуємо 3% зростання промислового виробництва», - сказала Ковалів. Вона уточнила, що забезпечить зростання сільське господарство і низка інших галузей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, зростання промислового виробництва в Україні у травні 2016 року порівняно з травнем 2015 року сповільнилося до 0,2% з 3,5%, зафіксованих у квітні 2016 року до квітня 2015 року. При цьому зростання промвиробництва проти відповідного місяця попереднього року зафіксовано четвертий місяць поспіль, після розвороту тренду в лютому вперше за останні три роки.