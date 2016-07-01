Україна має намір почати виробництво літаків Ан-178 в Азербайджані

Україна найближчим часом представить попередню програму, структуру організації і планування, будівництва та забезпечення діяльності на території Азербайджану підприємства по збору українських літаків типу Ан-178.

Про це повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

За словами Зубка, проектна потужність такого підприємства становитиме 12-15 літаків щорічно.

"Домовленість про це була досягнута сьогодні, в рамках 11-го Засідання Спільної міжурядової азербайджано-української комісії з питань економічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

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Міністр також зазначив, що рішення прийнято на підставі вже досягнутих домовленостей між акціонерною компанією "Азербайджан Хава Йоллари" та державним підприємством "Антонов" від 7 червня 2016 про виробництво українських літаків типу АН-178 в Азербайджані.

Як повідомляв УНІАН, перший політ нового транспортного літака Ан-178, розробленого на базі пасажирського літака Ан-158, відбувся в травні 2015 року. За оцінками керівництва ДП "Антонов", потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Довідка УНІАН. ДП "Антонов" є найбільшим в Україні літакобудівним підприємством, на базі якого, за рішенням держконцерну "Укроборонпром", буде створена Українська авіабудівна корпорація. До неї увійдуть профільні науково-дослідні інститути, держпідприємство "Новатор", Харківський машинобудівний завод "ФЕД", Харківське агрегатне конструкторське бюро, завод "Маяк".