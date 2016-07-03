Україна постачатиме ракети для польських винищувачів - ЗМІ

Сформований польською компанією WB Electronics та українською – "Спецтехноекспорт" консорціум переміг у тендері на постачання 40 ракет для польських винищувачів. Про це повідомляє "Польське радіо".

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"У цьому випадку українці постачатимуть ракети середньої дальності Р-27ЕР з радіолокаційним наведенням. Це не надто сучасна технологія, але здійснена вимога їх повного узгодження зі стандартом літака і радара", - пояснив виданню польський фахівець в галузі повітряних сил, журналіст порталу Defence24pl Юліуш Сабак.

Він відзначив, що літаки пристосовано до стандартів НАТО, але у них надалі функціонує російський стандарт озброєння. Тому Польща могла наважитися або на постачання ракет з Росії, що здається сумнівним з багатьох причин, або шукати іншого виробника. А зараз єдиний виробник, крім Росії, знаходиться саме в Україні.