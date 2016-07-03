Порошенко анонсує поповнення ВМС ударними ракетними комплексами та кораблями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час урочистостей з нагоди святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні в Одесі.

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«Символічно, що саме сьогодні до складу Військово-морських сил України увійдуть два броньових артилерійських катери, які передаються саме сьогодні на бойове випробування для постановки на озброєння», - зазначив Порошенко.

«Це лише початок – наступні серійні артилерійські десантні катери вже закладені на вітчизняних суднобудівних заводах і незабаром увійдуть до бойового складу флоту. В перспективі і добудова інших кораблів, поповнення флоту кораблями та судами необхідних типів, ударними ракетними комплексами, введення до складу морської авіації вітчизняного патрульного літака», - додав президент.

«Ці сплановані і ресурсно забезпечені заходи не тільки дозволять суттєво наростити бойовий потенціал флоту, а й нададуть певний імпульс розвитку національної економіки і приморських регіонів держави», - зауважив Порошенко.