Україна за півроку видобула 10 мільярдів кубометрів газу

Видобуток природного газу в Україні за січень-червень 2016 року, без урахування анексованого Росією Криму та зони АТО, збільшився порівняно з січнем-червнем 2015 року на 2%, або на 200 млн кубометрів, до 10 млрд кубометрів, повідомляє держкомпанія «Укртрансгаз».

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Нагадаємо, Україна в січні-червні 2016 року скоротила споживання природного газу порівняно з аналогічним періодом 2015 року на 12,5% - до 16,1 млрд куб. м c 18,4 млрд куб. м.

Як повідомляв УНІАН, видобуток природного газу в Україні за 2015 рік скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 млрд кубометрів. У 2014 році видобуток становив 19,7 млрд кубометрів, у 2013 - 20,4 млрд кубометрів.