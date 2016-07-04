На заводі Малишева виготовили нову партію експортних "Оплотів"

16:49, 04 липня 2016
Промисловість
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Танки "Оплот-Т" виготовляються відповідно до затвердженого графіка виробництва.

malyshevplant.com / Оплот

Про це повідомили на ДП "Завод ім.Малишева" (Харків), яке спеціалізується на серійному виробництві бронетехніки, повідомляє sq.com.ua.

Як відзначили на заводі, чергова партія "Оплотів-Т" знаходиться в стадії остаточного складання і підготовки до здачі інспекції з боку іноземного замовника. "Високий якісний рівень даного виробу важкої бронетехніки продемонструють контрагентам в умовах полігону", - відзначили на підприємстві.

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На заводі ім.Малишева повідомили, що зроблено великий заділ на майбутні місяці: у стадії виготовлення знаходиться наступна партія танків "Оплот".

"Оплот" створений в ХКБМ ім. Морозова (Харків) за замовленням Міністерства оборони України. Танк взяли на озброєння ЗСУ в травні 2009 року, в українську армію поставлені перші два танки. Контракт обсягом понад 200 млн. дол. на поставку в Таїланд 49 українських танків БМ "Оплот" нового покоління укладений у 2011 році, в квітні 2012 року завод ім. Малишева приступив до реалізації контракту. Перші п'ять машин були відвантажені тайському замовнику на початку 2014 р.

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