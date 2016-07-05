Реалізація промпродукції в Україні з початку року зросла більш ніж на 12%

Обсяг реалізації промислової продукції в Україні в січні-травні 2016 року склав 660,8 мільярда гривень, що на 72,6 мільярда гривень, або на 12,3% більше обсягу за січень-травень 2015 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, обсяг реалізації промислової продукції в переробній промисловості, на яку в січні-травні 2016 року довелося 63,6% усього обсягу реалізації, склав 420,398 мільярда гривень.

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До добувної промисловості і розроблення кар'єрів (12,1% загального обсягу) реалізація склала 79,872 мільярда гривень.

Обсяг реалізації в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (23,2% загального обсягу) склав 153,439 мільярда гривень.

Найбільший обсяг реалізованої продукції у січні-травні припав на Дніпропетровську область – 122,256 мільярда гривень, Донецьку область – 74,820 мільярда гривень і Київ – 58,895 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, обсяг реалізації промислової продукції в Україні 2015 року склав 1,5 трильйона гривень, що на 304,926 мільярда гривень, або на 25,5%, більше показника за 2014 рік на рівні 1,119 трильйона гривень.