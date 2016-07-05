В Україні зросло виробництво сталі

В Україні в січні-червні, за оперативними даними, виробництво сталі зросло порівняно з січнем-червнем 2015 р. на 11% - до 12,46 млн тонн.

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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період зросло на 12% - до 10,9 млн тонн, виплавка чавуну збільшилася на 17% – до 11,95 млн тонн.

Обсяг виробництва коксу за 6 місяців зріс на 24% - до 6,49 млн тонн.

Виробництво сталевих труб в січні-червні скоротилося на 7%, або на 30 тис. тонн порівняно з січнем-червнем 2015 р. — до 398 тис. тонн.

Середньодобове виробництво труб за 6 місяців становило 2,2 тис. тонн, у червні – 2,3 тис. тонн. У 2015 р. цей показник склав 2,3 тис. тонн сталевих труб.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2015 р. виробництво сталі скоротилося порівняно з 2014 р. на 16% - до 22,935 млн тонн, виробництво загального металопрокату також скоротилося на 16% - до 20,02 млн тонн, виплавка чавуну зменшилась на 12% – до 21,88 млн тонн. Обсяг виробництва коксу за 2015 р. зменшився на 16% - до 11,61 млн тонн.

В Україні в 2015 р. виробництво сталевих труб скоротилося на 40%, або на 527 тис. тонн порівняно з 2014 р. — до 852 тис. тонн.