"АвтоКрАЗ" на третину скоротив виробництво вантажних автомобілів

Найбільший у Європі виробник вантажних автомобілів Кременчуцький автомобільний завод «АвтоКрАЗ» в січні-червні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, скоротив виробництво на 30% - до 405 шт.

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Згідно з повідомленням прес-служби підприємства, в загальному обсязі виробленої за півроку продукції шасі становили 64%, вантажні автомобілі з бортами - 27%, тягачі – 7% і самоскиди – 2%. За перші шість місяців 2016 року експорт становив 67%, а на ринок України було поставлено 33% вироблених авто.

При цьому, за підсумками роботи у другому кварталі порівняно з першим «АвтоКрАЗ» збільшив випуск машин майже в два рази - до 265 шт.

Всього у першому півріччі «АвтоКрАЗ» виготовив товарної продукції на суму близько 618 млн грн, у тому числі запасних частин – на 18 млн грн, продукції ливарного виробництва – на 12 млн грн.

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Крім автомобілів, з початку січня 2016 року автозаводом вироблено 15 одиниць причіпної техніки: 9 причепів і 6 напівпричепів.

На підприємстві зазначили, що у другому півріччі КрАЗ має намір збільшити виробничі темпи для того, щоб виконати бізнес-план на 2016 рік.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році "АвтоКрАЗ" збільшив виробництво вантажних автомобілів на 1% - до 1 401 одиниці.

У 2015 році завод збільшив чистий збиток в 2,4 раза - до 371,5 млн грн з 148 млн грн в 2014 році. За підсумками 2014 року «АвтоКрАЗ» отримав чистий збиток у розмірі 148 млн грн проти 19,79 млн грн чистого прибутку в 2013 році.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» - найбільший в Європі виробник і постачальник вантажних автомобілів цивільного та спеціального призначення, запасних частин до них, причепів та напівпричепів.