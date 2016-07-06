"Антонов" закупив у Росії обладнання майже на $8 мільйонів, повідомив про це майже через рік

Дані про укладання угоди оприлюднили у "Віснику державних закупівель" лише у червні 2016 року, передають "Наші гроші".

Замовили деталі передньої та задньої механізації крила, скління ліхтаря кабіни екіпажу, мотогондолу двигуна, пілони, хвостове оперення та сильфони.

У 2016 році мали поставити комплектуючих на суму 1,07 мільйона доларів. Терміни щодо решти у звіті не вказані. Модель літака, для якої призначений весь товар, теж невідома.

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"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" входить до складу російського ПАТ "Объединенная авиастроительная корпорация", основним акціонером якого є держава.

Нагадаємо, у 2013 році Міноборони РФ замовило в "ОАК" літаки Ан-48-100Е. При цьому 70% комплектуючих мали бути виготовлені в Росії, а 30% – в Україні за кооперацією. "Антонов" відповідав за поставку елементів крила та центральної частини фюзеляжу. Остаточне складання відбувалося на заводі "ВАСО".

У лютому повідомлялося, що цьогоріч Росія отримає п’ять таких літаків. На той час три з них уже перебували в Воронежі, а два – на фінальній стадії агрегатної збірки.