Француз, який переміг у конкурсі на керівника "Електроважмашу", відмовився від посади

Відібраний номінаційним комітетом кандидат на посаду директора державного підприємства "Електроважмаш" француз Жан-Андре Барбоза відмовився від посади на користь роботи у приватному секторі, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів на засіданні уряду в середу.

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"У людини було дві пропозиції - "Електроважмаш" та від приватного сектора. Він вибрав приватний сектор", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року Мінекономрозвитку оголосило кадрові конкурси щодо перших шести найбільших держкомпаній: «Центренерго», «Укренерго», «Укрпошта», «Укрспирт», «Укрзалізниця» і «Електроважмаш». Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку відібрав трьох переможців конкурсів і рекомендував призначити поляка Войцеха Бальчуна на посаду голови «Укрзалізниці», Жан-Андре Барбозу – на посаду голови держхолдингу «Електроважмаш» та Ігоря Смілянського – на посаду голови «Укрпошти». 20 квітня Кабмін затвердив рішення номінаційного комітету і призначив на посади Бальчуна і Смілянського.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України 30 травня ініціювало проведення перевірки на державному підприємстві «Електроважмаш» у зв'язку з тим, що в засобах масової інформації з'явилася інформація про продаж в рамках експортних контрактів на 2016 рік продукції підприємства британським компаніям, які перепродують її кінцевим споживачам, в тому числі російській «Елмаш-ЛТО».