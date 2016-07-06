Нацполіція розслідує видачу спецдозволів на видобуток нафти і газу співробітниками Держгеонадр

Національна поліція проводить розслідування щодо деяких працівників Державної служби геології та надр України щодо їх ролі у видачі спецдозволів на перспективні родовища нафти і газу. Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів з посиланням на голову відомства Остапа Семерака.

«У Нацполіції знаходяться матеріали кримінального провадження щодо деяких працівників цього відомства (Держгеонадр – УНІАН) і їх ролі у видачі спецдозволів на перспективні родовища нафти і газу», – цитує Семерака прес-служба.

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При цьому голова Мінекології зазначив, що дана обставина може бути приводом для перевірки роботи Держгеонадр.

«Думаю, це достатній привід для Мінекології розпочати позапланову перевірку цього відомства», – зазначив Семерак.

Крім того, міністр повідомив, що на сьогодні від Держгеонадр до Мінекології є судовий позов, над яким працюють юристи міністерства. При цьому Семерак не пов'язує даний позов з реформою Держгеонадр і вважає, що він не буде перешкодою для реформування цієї служби.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2015 року Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки голови Державної служби геології та надр Миколу Бояркіна. У червні 2015 року суд визнав незаконним це призначення, оскільки відповідне рішення приймалося з порушенням законів.

На початку 2016 року журналісти програми «Схеми» провели розслідування і з'ясували, що конкурс з видобутку лабрадориту (облицювального каменю) в Житомирській області виграла компанія, зареєстрована на сестру Бояркіна і його радника Дениса Жегалова.

17 травня Семерак сказав, що новий керівник Державної служби геології та надр України може бути призначений через півроку, після проведення конкурсу на заміщення даної посади згідно з новим Законом «Про державну службу». Крім того, міністр висловив невдоволення нинішньою кадровою ситуацією, коли більше року уряд не призначає повноважного керівника служби. На думку Семерака, результатом такої ситуації стала тотальна дезорганізація і провал роботи Держгеонадр.