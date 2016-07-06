Автовиробництво в Україні за півроку скоротилося на 34%

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-червні поточного року порівняно з аналогічним періодом 2015 року скоротилося на 34% - до 2,095 тис. одиниць, йдеться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за цей період впало на 29% - до 1,635 тис. штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося відносно минулорічного показника на 37% - до 406 штук, автобусів – на 78%, до 54 штук.

У червні цього року на українських заводах було вироблено 428 автотранспортних засобів, що на 65,9% менше результату червня минулого року і на 26,7% менше від показника травня цього року.

У загальному обсягу автовиробництва найбільша частка припадає на легкові автомобілі, виробництво яких відносно червня минулого року зросло на 66,33% - до 347 штук. При цьому всі автомобілі були випущені на заводі «Єврокар», а найбільший український виробник легкових автомобілів Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) за минулий місяць не випустив жодного автомобіля.

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Комерційних автомобілів у червні цього року було випущено 75 штук, що на 46% менше від червня 2015 року і на 7,4% менше, ніж у травні цього року.

Також за червень було вироблено 6 автобусів, що на 84% менше, ніж у травні, і на 93% менше, ніж у червні минулого року. Всі автобуси були випущені на заводі «Черкаський автобус».

Як повідомляв УНІАН, виробництво автотранспортних засобів в Україні в січні-травні цього року скоротилося на 13,5% - до 1,667 тис. одиниць.

За даними асоціації «Укравтопром», виробництво автотранспорту в Україні за підсумками 2015 року скоротилося в 3,5 раза - до 8,2 тис. авто.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).