Промвиробництво в Німеччині показало найбільше місячне падіння з серпня 2014 року

Промвиробництво в Німеччині несподівано знизилося в травні, показавши найпотужніший місячний спад з серпня 2014 року, дозволяючи припустити, що найбільша економіка Європи збавляє оберти у другому кварталі після впевненого початку року.

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Обсяг промислового виробництва впав на 1,3 відсотка в травні 2016 року порівняно з попереднім місяцем, свідчать дані міністерства економіки країни, тоді як консенсус-прогноз опитаних Рейтер аналітиків припускав збереження показника квітня.

"Це найпотіжніший спад з серпня 2014 року", - сказала представник міністерства.

Квітневі дані були переглянуті у бік зниження до зростання на 0,5 відсотка з 0,8 відсотка.

За словами міністерства, дані свідчать про незначне зниження обсягів промвиробництва у другому кварталі. Між тим воно повідомило, що ділові настрої в секторі покращилися за останній час, і очікує, що промвиробництво продовжить зростати помірними темпами.