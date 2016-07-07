ООН: в Азії через автоматизацію близько 137 мільйонів людей можуть залишитися без роботи

Близько 137 млн працівників країн Південно-Східної Азії можуть залишитися без роботи через автоматизацію виробництва в найближчі 20 років, повідомляє Міжнародна організація праці (МОП) ООН з посиланням на власне дослідження.

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Згідно з даними організації, близько 137 млн робітників, або 56% працездатного населення Камбоджі, Індонезії, Філіппін, Таїланду та В'єтнаму, знаходяться в категорії ризику, передає RNS.

«Низький рівень зарплат у деяких країнах робить їх продукцію більш конкурентоспроможною за рахунок низької ціни, тепер цього вже недостатньо. Ці країни повинні змінювати свій підхід», — повідомила представник МОП Дебора Франс-Массен.

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Фахівці МОП дійшли висновку, що виробники повинні навчати своїх працівників більш ефективно працювати пліч-о-пліч з автоматизованою апаратурою.

Раніше в рамках Всесвітнього економічного форуму було оголошено, що технологічні зміни призведуть до скорочення 5 млн робочих місць по всьому світу. Згідно з підрахунками Міжнародної федерації робототехніки, до 2018 року щорічні світові продажі індустріальних роботів збільшаться вдвічі.

Міжнародна організація праці — спеціалізована установа ООН, міжнародна організація, що займається питаннями регулювання трудових відносин.