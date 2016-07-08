"Укроборонпром" з початку року передав військовим понад тисячу одиниць озброєння та техніки
03:22, 08 липня 2016Промисловість
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Підприємства державного концерну "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, з початку 2016 року передали українським військовим 1067 одиниць озброєння та військової техніки.
Військові отримали 421 одиницю відремонтованого озброєння / фото: УНІАН
Згідно з повідомленням прес-служби концерну, за перше півріччя українська армія отримала 646 одиниць нової та модернізованої техніки, більшість якої становлять ракетно-артилерійське озброєння, ракети та боєприпаси.
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Крім того, військові отримали 421 одиницю відремонтованого озброєння, більшу частину якого становлять бронетанкова та автомобільна техніка.
Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво концерну повідомило, що "Укроборонпром" готовий відновити виробництво комплексів дальньої радіотехнічної розвідки типу «Кольчуга» на потужностях своїх підприємств.
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