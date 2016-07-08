"Укроборонпром" з початку року передав військовим понад тисячу одиниць озброєння та техніки

Згідно з повідомленням прес-служби концерну, за перше півріччя українська армія отримала 646 одиниць нової та модернізованої техніки, більшість якої становлять ракетно-артилерійське озброєння, ракети та боєприпаси.

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Крім того, військові отримали 421 одиницю відремонтованого озброєння, більшу частину якого становлять бронетанкова та автомобільна техніка.

Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво концерну повідомило, що "Укроборонпром" готовий відновити виробництво комплексів дальньої радіотехнічної розвідки типу «Кольчуга» на потужностях своїх підприємств.