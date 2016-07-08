Ціни виробників промпродукції в Україні з початку року зросли на 14%

Ціни виробників промислової продукції в Україні у червні 2016 року порівняно з травнем поточного року не змінилися.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, порівняно з червнем минулого року ціни виробників промпродукції зросли на 15,7%, а порівняно з груднем 2015 року – на 13,9%.

У повідомленні наголошується, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промпродукції в Україні в 2015 році (грудень 2015 року до грудня 2014 року) зросли на 25,4%.