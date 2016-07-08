Харківський "Завод ім. Малишева" випустив третю партію танків "Оплот"

Харківський "Завод ім. Малишева", що входить до складу концерну "Укроборонпром", випустив третю партію танків "Оплот", новітньої розробки української бронетанкової галузі, і приступив до виробництва наступної партії.

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Згідно з повідомленням прес-служби заводу, дана техніка найближчим часом пройде випробування на полігоні.

"Основний виріб БМ «Оплот» виготовляється відповідно до затвердженого графіка виробництва. Тут працівники підприємства не тільки успішно мобілізували власні зусилля, але й змогли налагодити і прискорити роботу суміжників - постачальників комплектуючих. При цьому самі збільшили темп і стиснули терміни виробництва готової продукції, повністю вклавшись в задані часові рамки", - повідомили на заводі.

Також у прес-службі повідомили, що "виконавши заплановане, змогли зробити великий заділ на майбутні місяці: вже в стадії виготовлення знаходиться наступна партія танків «Оплот» (подетально оформлені «заготовки» - ковпаки, корпуси тощо)".

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Як повідомляв УНІАН, на початку року гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомив, що відправка третьої партії танків "Оплот" за контрактом з Таїландом відтермінована "на найближчий час". Крім того, керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складнощі виробництва танків "Оплот".

Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" у Таїланд повинна була відбутися до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зривів термінів поставок замінити український танк аналогічними екземплярами з Росії і Китаю. Представники «Укроборонпрому» назвали її помилковою і проплаченою конкурентами. Пізніше, на початку 2016 року, представники збройних сил Королівства Таїланд провели інспекцію виробничих потужностей заводу, а також вже виготовлених "Оплотів" і їх безпосереднє виробництво. За даними концерну, представники тайської сторони відзначили, що "підприємство збільшує виробничі потужності, відбувається поступова модернізація та переоснащення верстатного парку".

У червні 2015 року керівництво "Укроборонпрому" за зрив виробничих планів звільнило керівника "Заводу ім. Малишева", що займається виробництвом танків "Оплот". У концерні також повідомили, що через брак власних потужностей для виробництва танків "Оплот" залучаються приватні підприємства.

Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний в 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол. Перша партія з 5 танків була поставлена в кінці 2013 року. У червні 2015 року концерн виконав чергову поставку з 5 танків.

Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово зазначало, що "Оплот" вигідніше експортувати, ніж використовувати в АТО, а отримані кошти дозволять модернізувати наявну на складах техніку.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.