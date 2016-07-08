Харківський "Завод ім. Малишева" випустив третю партію танків "Оплот"
Дана техніка найближчим часом пройде випробування на полігоні.
Харківський "Завод ім. Малишева", що входить до складу концерну "Укроборонпром", випустив третю партію танків "Оплот", новітньої розробки української бронетанкової галузі, і приступив до виробництва наступної партії.
Читайте також"Укроборонпром" з початку року передав військовим понад тисячу одиниць озброєння та техніки
Згідно з повідомленням прес-служби заводу, дана техніка найближчим часом пройде випробування на полігоні.
"Основний виріб БМ «Оплот» виготовляється відповідно до затвердженого графіка виробництва. Тут працівники підприємства не тільки успішно мобілізували власні зусилля, але й змогли налагодити і прискорити роботу суміжників - постачальників комплектуючих. При цьому самі збільшили темп і стиснули терміни виробництва готової продукції, повністю вклавшись в задані часові рамки", - повідомили на заводі.
Також у прес-службі повідомили, що "виконавши заплановане, змогли зробити великий заділ на майбутні місяці: вже в стадії виготовлення знаходиться наступна партія танків «Оплот» (подетально оформлені «заготовки» - ковпаки, корпуси тощо)".
Читайте також"Прогресивні і сучасні": "Укроборонпром" готовий відновити виробництво "Кольчуг"
Як повідомляв УНІАН, на початку року гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов повідомив, що відправка третьої партії танків "Оплот" за контрактом з Таїландом відтермінована "на найближчий час". Крім того, керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складнощі виробництва танків "Оплот".
Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" у Таїланд повинна була відбутися до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зривів термінів поставок замінити український танк аналогічними екземплярами з Росії і Китаю. Представники «Укроборонпрому» назвали її помилковою і проплаченою конкурентами. Пізніше, на початку 2016 року, представники збройних сил Королівства Таїланд провели інспекцію виробничих потужностей заводу, а також вже виготовлених "Оплотів" і їх безпосереднє виробництво. За даними концерну, представники тайської сторони відзначили, що "підприємство збільшує виробничі потужності, відбувається поступова модернізація та переоснащення верстатного парку".
У червні 2015 року керівництво "Укроборонпрому" за зрив виробничих планів звільнило керівника "Заводу ім. Малишева", що займається виробництвом танків "Оплот". У концерні також повідомили, що через брак власних потужностей для виробництва танків "Оплот" залучаються приватні підприємства.
Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний в 2011 році, загальна вартість - близько 250 млн дол. Перша партія з 5 танків була поставлена в кінці 2013 року. У червні 2015 року концерн виконав чергову поставку з 5 танків.
Керівництво "Укроборонпрому" неодноразово зазначало, що "Оплот" вигідніше експортувати, ніж використовувати в АТО, а отримані кошти дозволять модернізувати наявну на складах техніку.
Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві.