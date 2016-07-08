"Укроборонпром" готовий розпочати будівництво заводу з виготовлення боєприпасів - чекає грошей з бюджету

Держконцерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, готовий почати будівництво заводу з виготовлення боєприпасів і очікує виділення бюджетних коштів.

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Про це повідомила прес-служба концерну з посиланням на генерального директора "Укроборонпрому" Романа Романова.

Як зазначив голова держконцерну, проектна документація і кошторис для будівництва заводу вже давно готові і направлені до Кабінету міністрів.

«Ми створимо сучасне виробництво боєприпасів, яке буде відповідати всім міжнародним стандартам. Значні потужності дозволять не тільки повністю задовольнити потреби Збройних сил України, але й поставляти продукцію на експорт. А це стабільні валютні надходження до держбюджету. Таким чином ми компенсуємо виділені кошти», - цитує прес-служба Романова.

Гендиректор "Укроборонпрому" зазначив, що Україна потребує власного виробництва боєприпасів. Єдиний такий вітчизняний завод знаходиться в Луганську, на тимчасово окупованій території, і Україна поки не може розраховувати на його потужності. До того ж, технологічні можливості підприємства давно застаріли і не відповідають вимогам часу.

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«У нас є інноваційні технології для виготовлення боєприпасів, але досі ми не мали відповідної виробничої бази. Будівництво заводу дасть нам певну незалежність: ми будемо виробляти не тільки новітню зброю, але і снаряди для неї», - сказав Романов.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року Романов заявив, що "Укроборонпром" в 2016 році має намір запустити виробництво боєприпасів різних калібрів. Виробництво боєприпасів планувалося запустити на потужностях київського підприємства «Артем». Там же концерн має намір розмістити виробництво по комплектації вибуховими речовинами бойових частин ракет і боєприпасів.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.