ЗМІ: Україна купуватиме зброю у Канади

Уряду України та Канади незабаром підпишуть дві угоди в галузі торгівлі та оборони, повідомляє ZN.ua з посиланням на посла України в Оттаві Андрія Шевченка.

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"Український дипломат не виключив, що документи буде підписано в рамках саміту НАТО у Варшаві за участю президента Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо", - йдеться в повідомленні.

Однак, можливо, що підсумкове рішення по ним буде прийнято в рамках наміченого наступного тижня візиту Трюдо до Києва.

В рамках угоду з оборонного співробітництва до України буде поставлено озброєння.

Крім того, канадська сторона зробить внесок у розвиток української оборонної промисловості. Раніше Канада постачала в Україну медикаменти, військову форму, ковдри та катери військового призначення.