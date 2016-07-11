Росія через санкції не змогла відправити військову техніку на авіашоу до Британії

«Вертольоти Росії» не змогли відправити свою військову техніку на авіашоу у Фарнборо (Великобританія) через дію санкцій з боку Євросоюзу.

Про це розповів директор з міжнародного співробітництва та регіональної політики «Ростеху» Віктор Кладов на виставці «Іннопром» в Єкатеринбурзі, передає «Газета.Ru».

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На думку європейських регуляторів, навіть макети розглядаються як об'єкти військової техніки і заборонені до ввезення, додав він.

На авіаційно-космічному салоні у Фарнборо «Вертольоти Росії» представлять тільки багатоцільові моделі вертольотів - Мі-171А2, Мі-38, «Ансат» та інші.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, у Великобританії в графстві Хемпшир почалося міжнародне авіашоу «Фарнборо», яка триватиме до 17 липня. У програмі цивільної авіації участь підтвердили 26 делегацій з країн основних ринків і ринків, що розвиваються, у військовій частині шоу візьмуть участь делегації з більш ніж 45 країн.

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