Американці продали словакам половину Ужгородської газової площі за €1,5 мільйона

Словацька газовидобувна компанія Nafta придбала у американської компанії Cub Energy з активами в Україні 50% частки в Ужгородській газової площі за 1,5 млн євро, йдеться в повідомленні Cub Energy.

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Згідно з повідомленням, покупцем в угоді виступає дочірня компанія словацької Nafta - Nafta International B. V. (Нідерланди), яка набуває 50% в CNG Holdings B. V. Netherlands, якій належить 100% в компанії CNG в Україні. Їй належить спеціальний дозвіл на промислову розробку Ужгородської газової площі.

За інформацією Cub Energy, Nafta в рамках підписаної угоди також профінансує 3D-сейсміку 100 кв. км площі протягом 20 місяців після закриття угоди. При цьому планується протягом чотирьох років провести буріння трьох свердловин з виділенням до 0,2 млн євро на додаткові супутні витрати для кожної свердловини.

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Довідка УНІАН. Компанія Cub Energy належить до числа п'яти найбільших нафтогазових операторів України. Її найбільшими активами є 30-процентна частка в українській нафтогазовій компанії «КУБ-Газ», що розробляє Ольговське, Макіївське, Північно-Макіївське, Вергунське і Крутогоровське родовища у Дніпровсько-Донецькому басейні, і компанія «Тисагаз», якій належать чотири газові ліцензії: на Русько-Комарівському, Становському, Королівському газових родовищах та Ужгородському розвідувальному блоці.

Компанія NAFTA є провідною в Словаччині компанією з розвідки та видобутку вуглеводнів, яка також має багатий досвід у розвитку та експлуатації підземних сховищ газу. Потужність комплексу ПСГ, який експлуатує NAFTA, досягає 2,4 млрд куб. м.