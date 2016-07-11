Канадська Bombardier хоче створити спільне виробництво локомотивів та іншої техніки в Україні

Один із найбільших у світі виробників залізничної техніки - канадська компанія Bombardier планує створити в Україні спільне підприємство з виробництва локомотивів та іншої техніки.

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Відповідний меморандум про наміри підписали голова правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун і член правління компанії Олександр Бужор, а також представники керівництва Bombardier Ервін Гербер і Флавіо Канетті.

Документ був підписаний у Києві у присутності першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва та міністра міжнародної торгівлі Канади Христі Фріланд.

Меморандум входить у загальний пакет двосторонніх документів між Україною та Канадою, підготовлених до офіційного візиту до Києва прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Як повідомляв УНІАН, плани залучити канадську Bombardier до виробництва локомотивів в Україні були озвучені ще у травні поточного року. Як зазначав тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян, Bombardier і американська багатогалузева корпорація General Electric планували привезти в нашу країну свої локомотиви для тестування на строк 3-6 місяців.

11-12 липня у Києві з офіційним візитом перебуває прем'єр-міністр Канади Трюдо. Основним підсумком візиту стало підписання Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Канадою, яка набуває чинності негайно і дозволяє у найближчі 7 років зняти 99% торгових обмежень, що існували між двома країнами.