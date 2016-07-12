Microsoft закриє підрозділ з виробництва смартфонів у Фінляндії

У 2014 році Microsoft придбала мобільний бізнес компанії Nokia за 7,2 млрд доларів. В результаті операції загальна чисельність співробітників Microsoft зросла з 99 тисяч до 127 тисяч осіб, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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У травні частка смартфонів на базі Windows на світовому ринку склала менше 1%. Тоді ж Microsoft повідомила про плани скоротити 1850 робочих місць у підрозділах, що відповідають за мобільні телефони.

За словами аналітика компанії Priory Consulting Едді Мерфі, Microsoft витратили таку велику суму на розробку смартфонів і операційних систем, тому що усвідомлювали важливість цього ринку.

"Вони були праві, але спізнилися. Пристрої Apple і Android стали домінувати в цій сфері, а Windows не мала на неї впливу", - зазначає Мерфі.

Нове скорочення стане найбільшим для Microsoft за останні кілька років. До цього таким вважалося звільнення майже шести тисяч співробітників у 2009 році на тлі світової фінансової кризи.