Канадська компанія поставлятиме авіоніку для літаків "Антонова"

Транспортний літак Ан-124, а також літаки Ан-148/158/178 будуть мати сучасну авіоніку від канадської компанії Esterline CMC Electronics (CMC).

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Як повідомила прес-служба держконцерну "Укроборонпром", до складу якого входить держпідприємство "Антонов", два відповідних контракти були підписані з представниками канадської фірми під час авіасалону Farnborough Airshow 2016, який проходить з 11 по 17 липня у графстві Гемпшир (Великобританія).

"Згідно з умовами першого контракту, Esterline CMC Electronics буде поставляти систему керування польотом CMA-9000 (FMS), датчики GPS CMA-5024 і багатофункціональний дисплей в подвійній конфігурації MFD-2068 для оновлення літаків Ан-124. Другий контракт передбачає, що українські авіабудівники отримають систему керування польотом CMA-9000, а також мультифункціональні дисплеї MFD-3068 для виробництва Ан-148/158/178 комерційного та військового призначення", - йдеться в повідомленні.

Як додали в концерні, дані системи управління польотом забезпечать транспортні літаки «Антонов» мультисенсорною навігацією і розширять оперативні можливості.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Україна і Канада підписали Угоду про зону вільної торгівлі. Церемонія відбулася в Києві у присутності президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.