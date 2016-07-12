Туркменістан купив 750 українських вантажних вагонів

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська обл.) завершив виконання контракту на поставку в Туркменістан 750 вантажних вагонів.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова правління підприємства Анатолій Шабала.

«Постачання вагонів за укладеним навесні цього року контрактом було днями завершено. Крюківський вагонобудівний завод поставив в Туркменістан 375 піввагонів і 375 вантажних вагонів», - сказав Шабала.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня минулого року віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко під час зустрічі з віце-прем'єром Кабінету міністрів Туркменістану Сатликом Сатликовим домовився щодо планів поставок в Туркменістан 1,5 тис. вагонів рухомого складу, з яких на 750 був оголошений тендер.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж в 20 країн світу. Крюківський вагон є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів — пасажирських і вантажних.