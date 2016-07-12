Канадська компанія постачатиме двигуни для Ан-132

Державне підприємство "Антонов", яке є єдиним в Україні виробником літаків і входить до складу держконцерну "Укроборонпром", і канадська компанія Pratt & Whitney Canada підписали договір про постачання двигунів для нового легкого багатоцільового транспортного літака Ан-132D.

Як повідомила прес-служба концерну, відповідний меморандум був підписаний з представниками канадської фірми в ході авіасалону Farnborough Airshow 2016, який проходить з 11 по 17 липня у графстві Гемпшир (Великобританія).

"Літаки Ан-132 будуть комплектуватися новою версією турбогвинтового двигуна PW150A. Відповідний меморандум уклали держпідприємство "Антонов" і Pratt & Whitney Canada (P&WC)", - йдеться в повідомленні.

У концерні додали, що британська компанія Dowty Propellers почала постачання компонентів для повітряних гвинтів нового літака-демонстратора Ан-132.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв'ю УНІАН керівник програми-заступник головного конструктора дп "Антонов" Олександр Хохлов повідомив, що в рамках виконання контракту з аравійським підприємством KACST підприємство планує вже в першому кварталі 2017 року надіслати замовнику - Саудівської Аравії - перший літак Ан-132.

Наприкінці лютого 2015 року "Антонов" та аравійське підприємство Taqnia Aeronautics підписали угоду про кооперацію по організації в Королівстві Саудівська Аравія (КСА) літакобудівного комплексу і виробництва літаків Ан-132, Ан-148 і Ан-178. Збірка першого екземпляра Ан-132D проходить на потужностях "Антонова" в Києві. За оцінками "Антонова", потреба ринку в літаках типу Ан-132 на найближчі 20 років становить близько 900 одиниць. У жовтні 2015 року було підписано контракт на постачання двигунів PW150A компанії Pratt & Whitney для літака - демонстратора Ан-132D. У березні поточного року "Антонов" підписав контракт з американською компанією Honeywell International Inc. на поставку бортової електроніки для Ан-132D.