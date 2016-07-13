Україна друга після Китаю з виробництва та експорту контрафактної IT-продукції

Україна займає друге місце в світі з виробництва та експорту контрафактної продукції у сфері інформаційно-комунікаційних технологій.

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Про це повідомила прес-служба державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) із посиланням на дані Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD), представлені в ході семінару Міжнародного союзу електрозв'язку в Женеві (Швейцарія).

«Україна посідає друге місце після Китаю в списку 37 країн світу, які роблять найбільший внесок у виробництво 8,76% контрафактної продукції», - наводяться в прес-релізі слова заступника директора департаменту радіослужби УДЦР Дмитра Проценка, який брав участь у семінарі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгівлі контрафактною та піратською продукцією в світі наразі становить близько 338 млрд євро (2,5% глобальної торгівлі). У Європі обсяг імпорту контрафактних товарів становить 85 млрд євро (5% загального імпорту в ЄС). У Китаї виробляється 86% всієї контрафактної продукції.

При цьому, за даними прес-служби УДЦР, особливу проблему становить виробництво й експорт контрафактних телефонів, який становить 15-20% глобальної торгівлі.

З метою боротьби зі зростаючими обсягами експорту та імпорту неліцензованих мобільних пристроїв УДЦР пропонує відновити процедуру обліку мобільних пристроїв (реєстрація кодів IMEI). За даними держпідприємства, подібна практика реалізується в понад 20 країнах світу.

В УДЦР зазначають, що представники бізнесу підтримують ідею відновлення процедури обов'язкової реєстрації кодів IMEI, оскільки зростання обсягу торгівлі контрафактною та піратською продукцією призводить до того, що українські споживачі купують неякісний і несертифікований товар. У зв'язку з цим компанії несуть значні фінансові та іміджеві втрати. Крім того, процедура обліку мобільних пристроїв принесла б також значну користь державному бюджету.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними дослідження міжнародної компанії GfK, частка контрабанди на українському ринку пласкопанельних телевізорів становить 9-10%, холодильників і пральних машин - 10-15%, пилососів - 16-18%, телефонів, смартфонів і ноутбуків - 15-20%, планшетів - 20%, фотокамер - 20-25%.

5 липня 2016 року генеральний директор компанії "Sony Україна" Тацуо Такахаші повідомив, що контрабанда телевізорів великих діагоналей Sony становить близько 60%, смартфонів Sony - 45%.

10 травня Асоціація підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ) направила офіційного листа на ім'я прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням удосконалити українське законодавство у сфері захисту вітчизняного ринку від нелегального імпорту ІТ-товарів.

Для боротьби зі зростанням обсягів контрафактної продукції представники ІТ-бізнесу пропонують владі посилити контроль на митниці, а також ввести вимогу вказувати назву перевезеної торговельної марки в декларації, щоб митниця повідомляла виробника про кожен конкретний випадок поставок відповідної продукції. Також вони запропонували перевіряти й контролювати існуючі норми та обмеження на ввезення і вдосконалювати їх.