В "Укроборонпромі" розповіли про успіхи імпортозаміщення російських комплектуючих

Державний концерн "Укроборонпром" співпрацює за програмою імпортозаміщення деталей і комплектуючих, які раніше поставлялися з Російської Федерації, з 296 українськими підприємствами.

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Як повідомила прес-служба концерну, такий результат став можливим завдяки підписанню меморандумів про співпрацю між підприємствами "Укроборонпрому" і обласними адміністраціями.

"Укроборонпром" дійсно став локомотивом розвитку всієї вітчизняної економіки, й цьому є офіційне підтвердження. Ми забезпечуємо замовленнями наші машинобудівні підприємства, а вони надають роботу українцям і збільшують відрахування податків до бюджету", - цитує прес-служба генерального директора концерну Романа Романова.

За його словами, найбільш активно співпрацюють із «Укроборонпромом» підприємства Харківської, Київської, Черкаської, Дніпропетровської та Чернігівської областей.

"Загалом ведеться робота із заміщення близько 1000 позицій для ОПК, які раніше поставлялися з Росії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2015 року керівництво «Укроборонпрому» повідомило, що програма імпортозаміщення російських деталей реалізована більш ніж на 30%.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.