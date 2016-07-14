Порошенко обговорив з Алієвим спільне виробництво українських літаків Ан-178 в Азербайджані

Президент України Петро Порошенко анонсує постачання до Азербайджану українських транспортних літаків Ан-178 та в майбутньому спільне їх виробництво на території Азербайджанської республіки.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим в Баку.

«Одним із найбільш перспективних проектів є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків Ан-178 і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі на території Азербайджану», - сказав Порошенко.

За його словами, спільна реалізація цього проекту дозволить українським виробникам створити умови для активного розвитку нових ринків.

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Як повідомляв УНІАН, у червні нинішнього року «Антонов» і азербайджанський державний концерн Azal підписали контракт на поставку в Азербайджан 10 вантажних літаків Ан-178 для подальшого їх використання азербайджанською авіакомпанією Silk Way Airlines. Як очікується, українські машини буде побудовано й передано замовникові у два етапи. Перші два літаки буде поставлено до середини 2018 року, потім буде збудовано ще вісім літаків. Передоплата за перші два Ан-178 вже надійшла на українське підприємство, однак загальна сума контракту є комерційною таємницею. Як очікується, 10 літаків - це лише початковий обсяг закупівлі. Найімовірніше, в подальшому обсяг закупівель буде збільшено, оскільки у авіаперевізників є необхідність замінити застарілі Ан-12.

Ан-178 був розроблений на базі пасажирського літака Ан-158. Літак має змінену форму фюзеляжу, рампу для вантаження і вивантаження габаритних вантажів і здатний перевозити до 18 тонн вантажу, зокрема й великовантажні морські контейнери 1С. Літак призначений для заміни транспортного літака Ан-12.

За оцінками керівництва ДП «Антонов», потреба авіаринку в сегменті вантажних літаків типу Ан-178 на період до 2032 року становить 200 одиниць.

Ан-178 було представлено на авіаційній виставці в Берліні (Німеччина), де здійснив перші демонстраційні польоти, а також на авіасалоні Фарнбро (Велика Британія).

ДП «Антонов» - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.