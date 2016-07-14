Airbus на авіасалоні "Фарнборо" отримав замовлень на $35 мільярдів

Airbus в ході міжнародного авіаційно-космічного салону "Фарнборо-2016" продав загалом 279 літаків каталожною вартістю 35 мільярдів доларів, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

"Операції включають в себе тверді контракти на закупівлю 197 літаків загальною вартістю 26,3 мільярда доларів та угоди про наміри закупівлі 82 літаків вартістю 8,7 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

Значна частина продажів припала на літаки сімейства А320, за час авіасалону було продано 269 літаків цього сімейства вартістю 31,3 мільярда доларів. Дані замовлення включають в себе тверді контракти на 187 літаків вартістю 22,6 мільярда доларів і угоди про наміри на купівлю 82 літаків вартістю 8,7 мільярда доларів.

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"Примітно, що в більшості випадків перевагу було віддано наймісткішій моделі сімейства, А321пео, на яку було отримано 140 замовлень від трьох авіакомпаній", - йдеться в повідомленні.

У сегменті продажів широкофюзеляжної техніки Airbus отримав 10 замовлень вартістю 3,4 мільярда доларів: два A330-300 і вісім A350-1000.

Airbus - провідний світовий виробник пасажирських літаків місткістю від 100 до 500 крісел. Станом на кінець червня 2016 року Airbus продав понад 16,5 тисячі літаків і поставив понад 9,8 тисячі повітряних суден.