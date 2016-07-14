Рада дозволила українським авіабудівникам створювати СП з іноземцями, крім росіян

Верховна Рада дозволила українським авіабудівним компаніям створювати спільні підприємства з іноземними партнерами.

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За відповідне рішення 14 липня проголосував 241 депутат за необхідного мінімуму в 226 голосів.

У документі наголошується, що дане рішення не поширюється на іноземні компанії, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної агресором по відношенню до України.

«Надати право суб'єктам літакобудування, які відповідають критеріям, визначеним пунктом «в» статті 2 цього Закону, бути засновниками та/або учасниками суб'єктів господарювання, в тому числі за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, крім тих, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом, та/або до яких застосовуються санкції відповідно до Закону», - йдеться в документі.

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Як зазначили автори законопроекту, створення спільних підприємств є міжнародною практикою. До того ж, таке рішення є вкрай важливим для авіабудівної галузі України, оскільки державна підтримка вітчизняного літакобудування на сьогодні вкрай недостатня.

У пояснювальній записці до документа наголошується, що це рішення дасть змогу залучити в розробку, виробництво і післяпродажне обслуговування вітчизняних літаків на період до 2020 року вітчизняні та іноземні інвестиції в обсягу 5-10 млрд грн.