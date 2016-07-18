"Нафтогазвидобування" Ахметова збільшило видобуток газу на 40%

Приватна газодобувна компанія «Нафтогазвидобування», яка входить в структуру енергетичного холдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова, у першому півріччі 2016 року збільшила видобуток природного газу в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року на 40% - до 777 млн куб. м. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, компанія в січні-червні 2016 року видобула 27 тис. тонн газового конденсату, що на 34% більше за показник аналогічного періоду 2015 року.

За інформацією прес-служби, основним чинником зростання видобутку газу і газового конденсату стало введення в експлуатацію шести нових свердловин в 2015 році і однієї – у першому півріччі 2016 року. Також були проведені капітальні ремонти двох глибоких свердловин і заходи щодо інтенсифікації видобутку на діючих свердловинах.

Як повідомили в компанії, на сьогодні «Нафтогазвидобування» веде буріння ще трьох глибоких свердловин на Семиренквском родовищі в Полтавській області. Повне завершення їх буріння з введенням в експлуатацію планується в третьому кварталі 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше зазначав, що уряд має намір відроджувати і нарощувати власний видобуток газу для того, аби спрямовувати свій ресурс насамперед на потреби населення і, якщо дозволить ситуація, експортувати частину палива, отримуючи за нього валютну виручку.

За даними компанії-оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз», видобуток природного газу в Україні за 2015 рік, без урахування анексованого Росією Криму та зони АТО, скоротився порівняно з 2014 роком на 3,1% - до 19,2 млрд кубометрів. За січень-червень 2016 року видобуток газу збільшився порівняно з січнем-червнем 2015 року на 2% - до 10 млрд кубометрів.