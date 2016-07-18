Україна може втратити $800 мільйонів у разі виходу Бразилії з проекту "Циклон" - КБ "Південне"

Втрати України у разі виходу Бразилії з проекту спільного виробництва ракети-носія "Циклон-4" можуть становити 805 млн дол., йдеться у прес-релізі конструкторського бюро "Південне".

Як відзначається в повідомленні, 16 липня 2015 року посла України в Бразилії була вручена нота про денонсацію договору про довгострокове співробітництво щодо виробництва ракети-носія "Циклон-4". Українська сторона повинна була направити свої заперечення щодо цього рішення не пізніше 16 липня 2016 року.

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"У разі відсутності такого бразильська сторона має повне право оформити документ, яким договір буде оголошено таким, що остаточно припинив дію, що, на нашу думку, створить додаткові труднощі для захисту прав та інтересів української сторони", - пояснили представники підприємства.

Як відзначається в повідомленні, українська сторона в особі Державного космічного агентства України (ДКАУ), що курирує цей проект, досі не вжила з цього питання жодних заходів.

"За наявною інформацією, станом на 16 липня 2016 року жодних дій з боку ДКА України щодо виконання закріплених договором функцій і захисту інтересів України зроблено не було», - йдеться в повідомленні. - Згідно з положеннями конвенції (Віденської конвенції про право міжнародних договорів – УНІАН) відсутність прямого заперечення до моменту припинення дії договору значно ускладнює подальший захист прав та інтересів України і може унеможливити відшкодування шкоди, завданої українській стороні у зв'язку з розірванням міжнародного договору".

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року глава Державного космічного агентства України Любомир Сабадош заявив, що Україна готова в міжнародному суді вимагати від Бразилії компенсацію за припинення в односторонньому порядку програми з виробництва ракети-носія "Циклон-4".

Довідка УНІАН. "Циклон-4" – спільний з Бразилією проект українського космічного ракетного комплексу, куди мали входити ракета-носій "Циклон-4" і наземний комплекс, що забезпечує проведення на космодромі робіт із підготовки та запуску ракети-носія і корисного навантаження. Запуск ракети планувався з космодрому Алькантара (Бразилія), але старт ракети неодноразово відкладався. Спочатку він планувався на 2010 рік, пізніше був перенесений на 2013, потім на 2014. У травні 2015 року глава Державного космічного агентства України заявив, що Бразилія заморозила роботи за проектом. Українська сторона розглядає можливість перенесення стартового комплексу ракети з Бразилії до США.

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля" є науково-конструкторських підприємством із розробки ракетно-космічної техніки. Є розробником ракет-носіїв «Зеніт», «Циклон», «Дніпро», «Маяк» та ін. Виробництво обладнання, що розроблюється конструкторським бюро, здійснюється на заводі «Південмаш».