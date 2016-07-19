"Укртрансгаз" почав відключати Одеський припортовий завод від газопостачання

Оператор вітчизняної газотранспортної системи - держкомпанія "Укртрансгаз" розпочала процедуру відключення великого виробника хімічної продукції держпідприємства "Одеський припортовий завод" від газопостачання через відсутність передоплати та перевищення споживання газу, повідомила прес-служба компанії ввечері 18 липня.

"Процедура відключення проходить у встановленому законом порядку за порушення контрагентом умов договору на транспортування природного газу в частині оплати авансу за послуги з транспортування природного газу за липень 2016 (передоплата), а також перевищення номінованого відбору газу в поточному місяці цього ж року".

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У повідомленні наголошується, що на 18 липня добовий обсяг споживання «блакитного палива» контрагентом становив близько 1,5 млн куб. м, за наявної місячної заявки в 0,1 млн куб. м/добу.

В цей же день стало відомо, що конкурс з продажу 99,6% акцій великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

Пізніше голова Фонду державного майна України Ігор Білоус, який курирує приватизацію ОПЗ, в коментарі журналістам зазначив, що станом на 19 липня газ поставляється на завод.

"Газ йде ... Зараз люди, які займалися договорами про постачання газу, самі знаєте де (Спеціальна антикорупційна прокуратура затримала голову наглядової ради заводу Сергія Перелому і першого заступник директора підприємства Миколи Щурикова через підозри в розтраті коштів ОПЗ - УНІАН). Потрібно просто підписати договори, узаконити все ", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня на брифінгу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у справі про розтрату грошових коштів Одеського припортового заводу затримані голова наглядової ради заводу Сергій Перелома і перший заступник директора підприємства Микола Щуриков. Холодницький також повідомив, що зараз по цій справі проводиться ряд обшуків.

Фонд державного майна підтвердив свою готовність до співпраці зі слідством.

У середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 млрд грн, або на 500 млн доларів. Конкурс з продажу заводу повинен був відбутися 26 липня 2016 року, проте 18 липня стало відомо, що конкурс зірвано через відсутність заявок інвесторів.

При цьому раніше голова Фонду держмайна України Ігор Білоус заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації 99,6% акцій ОПЗ і допустив його повторне проведення восени.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.