"Укргазвидобування" подала позов до Стокгольмського арбітражу проти компаній Фірташа

Найбільша в країні газовидобувна компанія "Укргазвидобування" ініціювала арбітражний розгляд справи про розірвання договору про спільну діяльність від 10 червня 2002 року з компаніями «Карпатигаз» і Misen Enterprises AB (за інформацією ЗМІ, обидві контролюються бізнесменом Дмитром Фірташем), а також стягнення збитків від цієї діяльності, повідомляє прес-служба держкомпанії.

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«Ми звернулися в Арбітражний інститут торгової палати Стокгольма з проханням про ініціювання арбітражного розгляду справи про розірвання цього договору про спільну діяльність тільки після проведення досудових переговорів та консультацій з ТОВ «Карпатигаз» і компанією «Місен Ентерпрайзис АБ» (Misen Enterprises AB), які проходили відповідно до вимог вищезазначеного договору", - сказала директор з правових питань «Укргазвидобування» Олена Кобець, яку цитує прес-служба.

При цьому вона пояснила, що під час переговорів сторони не змогли досягти консенсусу з усіх спірних питань, і переговори не привели до врегулювання спору, тому 15 липня "Укргазвидобування" звернулася в Стокгольмський арбітраж.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2015 року держкомпанія «Укргазвидобування» звинуватила приватну газовидобувну компанію «Карпатигаз» у відмові виконувати свої зобов'язання за договором про спільну діяльність. Представники держкомпанії звинувачували свого партнера, зокрема, в тому, що він відмовлявся фінансувати і добудовувати дожимно-компресорні станції в 2015 році. За даними «Укргазвидобування», за час дії договору про спільну діяльність Misen і «Карпатигаз» не виконали зобов'язань щодо внесення 8,8 млн дол. і залучення 3 млрд грн.

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У той же час «Карпатигаз» і Misen Energy АВ обґрунтовують свою позицію тим, що держава Україна підвищила ренту на видобуток природного газу.

Також повідомлялося, що в жовтні Misen Energy АВ повідомляла уряд України про можливий інвестиційний спір на 3 млрд дол.

Довідка УНІАН. «Карпатигаз» є учасником договору про спільну діяльність з компанією "Укргазвидобування" і модернізує її діючі свердловини. При цьому газ, видобутий понад норму, зазначену в договорі, розподіляється між учасниками спільного договору.

Компанія «Карпатигаз» - дочірня компанія шведської Misen Energy АВ. Ці компанії ЗМІ пов'язують зі структурами Дмитра Фірташа.

«Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, яка в 2014 році видобула 15,1 млрд куб. м. природного газу – 70% від обсягу видобутку «блакитного палива» в країні. За підсумками 2014 року «Укргазвидобування» задекларувала 1,4 млрд грн чистого прибутку. Це в 160 раз більше, ніж у 2013 році, коли чистий прибуток компанії становив 8,9 млн грн.