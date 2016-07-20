Міноборони прийняло перші 10 бойових машин "Дозор-Б"

Міністерство оборони України успішно прийняв першу партію із 10 бронеавтомобілів "Дозор-Б", випущених на підприємствах держконцерну "Укроборонпром".

Про це на прес-конференції повідомив генеральний директор концерну "Укроборонпром" Роман Романов.

"Бронемашини пройшли військову прийомку і готові для подальшої експлуатації. Ми врахували всі вимоги замовника. Бронемашини пройшли приймально-здавальні роботи і прийняті представниками Міноборони", - сказав Романів.

Він також додав, що фахівці концерну виправили всі зауваження військових до "Дозорів", які було виявлено раніше в ході випробувань.

За словами Романова, дана партія бронеавтомобілів надійшла на озброєння 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України.

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Як повідомляв УНІАН, у квітні в ході випробувань першої партії "Дозорів" в корпусах двох бронетранспортерів, у зоні розташування двигуна, були виявлені тріщини в броні. Крім того, військові виявили низку інших несправностей в броньовиках і зробили зауваження щодо їх комплектації.

В кінці 2015 року керівництво "Укроборонпрому" звинуватив чиновників Міноборони в затягуванні процесу прийняття на озброєння нових зразків бронетехніки, зокрема "Дозорів" і БТР-3.

В кінці 2015 року "Укроборонпром" презентував 10 "Дозорів", а пізніше Міністерство оборони підписало з Львівським бронетанковим заводом, що входить до складу концерну, контракт на серійну постачання української армії даних бронеавтомобілів.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять близько сотні підприємств ОПК України.