Іспанія розірве контракт з Росією щодо запуску супутника - ЗМІ

Іспанська компанія Hisdesat вирішила розірвати контракт з російською компанією "Космотрас" щодо запуску іспанського космічного апарату дистанційного зондування Землі PAZ. Про це повідомила EL PAIS з посиланням на свої джерела, передає ТАСС.

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За інформацією видання, вартість проекту становила близько €160 млн. Зазначається, що рішення компанії, що знаходиться під контролем іспанського супутникового оператора Hispasat і міністерства оборони королівства, пов'язане з ситуацією в Україні.

Видання пояснює, що проблема з запуском виникла через неможливість використовувати в даний час українсько-російську ракету-носій "Дніпро".

Контракт між "Рособоронекспортом" і Hisdesat був підписаний під час авіасалону МАКС-2015. Супутник розроблений і виготовлений європейською Airbus, він призначений для картографії, моніторингу навколишнього середовища, оцінки стану водних, земельних і лісових ресурсів. Передбачалося, що Росія в 2015 році з допомогою українсько-російської конверсійної ракети "Дніпро" повинна була здійснити запуск PAZ. Пуск повинна була провести компанія "Космотрас" з бази Ясний (Оренбурзька область).

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Нагадаємо, що після початку російської агресії співпрацю в космічній промисловості між Україною і Росією було фактично заморожено.

У лютому 2015 року РФ заявила про плани відмовитися від закупівлі українських ракет "Зеніт", які виробляє дніпропетровський "Південмаш".

"Дніпро" - триступенева рідинна ракета, перша і друга ступені якої є штатними для балістичної ракети РС-20. Конверсійні ракети запускаються з Байконура та бази Ясний під Оренбургом.