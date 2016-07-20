Авдіївський коксохім знеструмлено внаслідок обстрілу: завод призупинив роботу

Авдіївський коксохімічний завод (АКХЗ), що входить в гірничо-металургійну групу «Метінвест», призупинив виробництво продукції через відсутність електропостачання, причиною якого стало пошкодження ліній електропередач внаслідок бойових дій, повідомляє прес-служба компанії.

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«Сьогодні вночі, 20 липня, в результаті бойових дій були пошкоджені два останніх високовольтних введення, що живлять Авдіївський коксохімічний завод групи «Метінвест», - йдеться в повідомленні.

У компанії уточнюють, що зараз за рахунок власної генерації (в роботі два промислових генератори) перший і другий коксовий цехи забезпечені електроенергією і знаходяться на мінімальному рівні виробництва. Третій і четвертий цехи в екстреному порядку переводяться в режим консервації.

«Останні кілька місяців Авдіївський коксохімічний завод отримував електроенергію від двох високовольтних ліній з чотирьох необхідних», - повідомляють в компанії.

Згідно з повідомленням, в даний час бригада енергетиків заводу і фахівців енергокомпанії ДТЕК намагаються домовитися з військовими про надання зеленого коридору для виконання ремонтно-відновлювальних робіт.

«Дана ситуація позначилася на Авдіївці. В місті відсутня електрика. Через знеструмлення Донецької фільтрувальної станції обмежена подача води», - додали в «Метінвесті».

Прес-служба нагадує, що з початку ведення бойових дій АКХЗ зупиняється вже 13-й раз. Підприємство неодноразово потрапляло під масований обстріл. На території АКХЗ розірвалося понад 320 снарядів, дев'ять працівників заводу загинули, понад 50 людей отримали поранення.

Довідка УНІАН. Авдіївський коксохімічний завод - найбільше в Європі високотехнологічне коксохімічне підприємство. На заводі випускається близько 30 видів продукції, основним з яких є кокс для металургії. АКХЗ входить у групу "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі.