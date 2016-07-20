В "Укроборонпромі" назвали основних замовників українського озброєння

Відповідні дані представило керівництво державного концерну "Укроборонпром" у ході презентації своєї діяльності за два роки.

Згідно з наданими даними, обсяг контрактів з цими країнами за зазначений період становив близько 1 млрд дол.

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Крім того, у списку основних експортерів українського озброєння перебувають Китай, Індія, Казахстан, Азербайджан, Пакистан, а також ряд африканських країн, зокрема Алжир, Єгипет, Ефіопія, Ангола і Нігерія.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними "Укроборонпрому", обсяг експортних контрактів на поставку продукції військового призначення, підписаних концерном, з початку 2016 року становить 1,5 млрд дол.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування і управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової й спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більш як сотня підприємств ОПК України.