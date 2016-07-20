Міноборони не включило танки "Оплот" в держоборонзамовлення - "Укроборонпром"

Міністерство оборони України не включило танки "Оплот", новітню розробку української бронетанкової галузі, до державного оборонного замовлення на 2016 рік.

Про це на прес-конференції в Києві повідомив гендиректор "Укроборонпрому" Роман Романов.

"На жаль, на сьогоднішній день наші збройні сили цю техніку не замовили", - сказав Романів.

Він також нагадав, що зараз харківський "Завод ім. Малишева" виробляє ці танки за контрактом з Таїландом.

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Як повідомляв УНІАН, постачання танків "Оплот" контакту з Таїландом виконується з систематичними порушеннями узгоджених між країнами графіків.

Зокрема, згідно з озвученими планами, поставка третьої партії танків "Оплот" у Таїланд мала відбутися ще до кінця 2015 року. Але вже в грудні 2015 року в іноземних ЗМІ з'явилася інформація про намір таїландської влади через зривів термінів поставок замінити український танк аналогічними екземплярами з Росії та Китаю. Представники "Укроборонпрому" назвали її помилковою і проплаченою конкурентами.

На початку року Романів повідомив, що відправка третьої партії танків "Оплот" за контрактом з Таїландом відстрочено "на найближчий час". Але повідомлення про завершення виробництва цієї партії з'явилося тільки червні. Контракт з Таїландом на поставку 49 танків "Оплот" був підписаний 2011 року, загальна вартість - близько 250 мільйонів доларів.

Крім того, керівництво "Укроборонпрому" неодноразово заявляло про складнощі виробництва танків "Оплот" і залучив для його виробництва приватні підприємства.

На озброєнні України складаються 10 "Оплотів".