"Укртрансгаз" обмежив постачання газу ОПЗ до погашення боргів

Держкомпанія "Укртрансгаз", оператор вітчизняної газотранспортної системи, обмежив постачання газу великого виробника хімічної продукції Одеського припортового заводу до погашення боргів за транспортування палива.

Про це у Facebook написав прес-секретар держкомпанії "Укртрансгаз" Максим Білявський.

"Процедура відключення припинена на період підписання контрагентом договору на купівлю газу. Борги по транспортним послугам підприємство обіцяє погасити найближчим часом", - написав Білявський.

При цьому він повідомив, що "Укртрансгаз" до вирішення проблеми підтримуватиме тиск на мінімально допустимому рівні для роботи устаткування підприємства на рівні 9 атмосфер, тоді як норма - 14 атмосфер.

Читайте такожКонкурс з продажу Одеського припортового заводу провалився через відсутність заявок інвесторів

Як повідомляв УНІАН, "Укртрансгаз" 18 липня заявив про початок процедури відключення Одеського припортового заводу від газопостачання через відсутність передоплати та перевищення нормованого споживання газу.

На 18 липня добовий обсяг споживання "блакитного палива" контрагентом становив близько 1,5 мільйона кубометрів, при заявці в 0,1 мільйона кубометрів/добу.

14 липня на брифінгу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що у справі про розтрату грошових коштів Одеського припортового заводу затримані голова наглядової ради заводу Сергій Перелому і перший заступник директора підприємства Микола Щурик. Холодницький також повідомив про проведення обшуків.

Фонд державного майна підтвердив свою готовність до співробітництва зі слідством.

В середині травня 2016 року Кабінет міністрів затвердив умови повторної приватизації ОПЗ зі стартовою ціною пакета акцій підприємства в 13,175 мільярда гривень, або 500 мільйонів доларів. Конкурс з продажу заводу повинен був відбутися 26 липня 2016 року, проте 18 липня стало відомо, що конкурс зірвано через відсутність заявок інвесторів.

При цьому раніше голова Фонду держмайна України Ігор Білоус заявляв, що не впевнений в успішності проведення конкурсу з приватизації 99,6% акцій ОПЗ і допустив його повторне проведення восени.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку та карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.