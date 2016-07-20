Військова продукція "Укроборонпрому" включена в каталог НАТО - гендиректор

Про це на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор концерну Роман Романов.

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"Продукція підприємств "Укроборонпрому" розміщена в цьому каталозі, і нею можуть скористатися наші західні партнери", - сказав Романів.

Він також додав, що 60 фахівців концерну вже отримали сертифікати з питань стандартизації продукції щодо норм НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше Романів заявляв, що "Укроборонпром" має намір перейти на стандарти НАТО до 2020 року. За його словами, для переходу підприємств концерну на виробництво техніки за стандартами НАТО необхідно близько 21 млрд грн.

На початку березня 2015 року «Укроборонпром» отримав доступ до головного каталогу НАТО з логістики, що, за словами керівництва концерну, дозволило підприємствах українського оборонно-промислового комплексу вийти на європейський ринок озброєння. Вже в квітні минулого року в концерні заявили про плани протягом трьох років здійснити перехід українського оборонно-промислового комплексу у виробництві зброї на стандарти НАТО.

Довідка УНІАН. Державний концерн «Укроборонпром» створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.